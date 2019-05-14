Каннський кінофестиваль: що покажуть на Лазурному узбережжі, фото — Твіттер

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Ракурс

14 травня у Каннах стартував 72-й міжнародний кінофестиваль. Фільмом відкриття стала нова картина Джима Джармуша «Мертві не вмирають» з Тільдою Суїнтон і Біллом Мюрреєм в головних ролях.

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На показ прийшов сам режисер і його численні друзі і колеги: Джуліанна Мур, Хав'єр Бардем, Шарлотта Генсбур, Ель Фаннінг, Адам Драйвер, Хлоя Севіньї, Селена Гомес, Єва Лонгорія.

Каннський кінофестиваль щороку збирає на Лазуровому берегу Франції найвидатніших постатей голлівудського та європейського кіно. Світовий кінобомонд перед офіційним відкриттям заходу пройшовся по традиційній червоній доріжці. Гості продемонстрували свої найкращі сукні та смокінги. Головою журі цього року є Алехандро Гонсалес Іньярріту.

Експерти відзначають, що найочікуванішими фільмами року конкурсної програми є «Мертві не вмирають» (комедійний фільм жахів від режисера Джима Джармуша), «Малюк Джо» (моторошна історія про генно-модифіковану квітку, що викликає дивні зміни в організмах живих істот), «Шкода, що ми вас не застали» (розповідає про важке життя на межі бідності кур'єра з доставки товарів і його дружини-медсестри, які намагаються зберегти сім’ю, перебиваючись тимчасовими заробітками), «Атлантика» (тема міграції), «Рокетмен» (біографічна кінострічка про Елтона Джона), «Дієго Марадона» (автобіографія найвідомішого футболіста світу), «Якось у Голлівуді» (фільм за участю Бреда Пітта, Марго Роббі і Леонардо Ді Капріо, дія відбувається 1969 року на тлі серійних вбивств банди Чарльза Менсона).

Каннський кінофестиваль триватиме з 14 до 25 травня.