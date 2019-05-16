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Парламентські вибори 2019: Вакарчук презентує свою партію Голос

Вакарчук презентує свою партію «Голос» (ТРАНСЛЯЦІЯ)

16 тра 2019, 11:25
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Святослав Вакарчук сьогодні у Києві офіційно презентує свій політичний рух «Голос». Ймовірно, з новою політсилою Вакарчук має намір не лише повернутися в українську політику, але й взяти участь у парламентських виборах в Україні, які мають відбутися у жовтні 2019 року.

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Джерело: Ракурс


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