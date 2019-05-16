Парламентські вибори 2019: Вакарчук презентує свою партію Голос

https://racurs.ua/ua/n121976-vakarchuk-prezentuie-svou-partiu-golos-translyaciya.html

Ракурс

Святослав Вакарчук сьогодні у Києві офіційно презентує свій політичний рух «Голос». Ймовірно, з новою політсилою Вакарчук має намір не лише повернутися в українську політику, але й взяти участь у парламентських виборах в Україні, які мають відбутися у жовтні 2019 року.