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Ракурс
Парламентские выборы 2019: Вакарчук презентует свою партию Голос

Вакарчук представляет свою партию «Голос» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

16 мая 2019, 11:25
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Святослав Вакарчук сегодня в Киеве официально представляет свое политическое движение «Голос». Вероятно, с новой политической силой Вакарчук намерен не только вернуться в украинскую политику, но и принять участие в парламентских выборах в Украине, которые должны состояться в октябре 2019 года.

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Источник: Ракурс


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