Парламентские выборы 2019: Вакарчук презентует свою партию Голос

https://racurs.ua/n121976-vakarchuk-predstavlyaet-svou-partiu-golos-translyaciya.html

Ракурс

Святослав Вакарчук сегодня в Киеве официально представляет свое политическое движение «Голос». Вероятно, с новой политической силой Вакарчук намерен не только вернуться в украинскую политику, но и принять участие в парламентских выборах в Украине, которые должны состояться в октябре 2019 года.