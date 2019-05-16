Евровидение 2019: второй полуфинал состоится сегодня. Фото: liga.net.

https://racurs.ua/n121975-evrovidenie-2019-vtoroy-polufinal-sostoitsya-segodnya.html

Ракурс

Евровидение 2019 года проходит в Тель-Авиве. Сегодня, 16 мая, состоится второй полуфинал конкурса.

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Кто выступит на Евровидении

Во втором полуфинале конкурса выступят 18 представителей стран-участниц (в первом полуфинале было 17 выступлений). Претендовать на выход в финал сегодня будут Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония и Азербайджан.

После того, как все участники второго полуфинала Евровидения выступят, зрители и жюри смогут проголосовать за лучшего, по их мнению, исполнителя. Только 10 из 18 участников полуфинала выйдут в финал конкурса, где 18 мая будут бороться за победу.

Что говорят букмекеры

По мнению букмекеров, во втором полуфинале Евровидения выступят одни из главных претендентов на победу. Согласно ставкам, победить могут Дункан Лоуренс из Нидерландов или Джон Люндвик из Швеции.

Евровидение 2019: где смотреть

Прямую трансляцию Евровидения можно будет посмотреть на украинских каналах «UA: Перший», «UA: Культура» и СТБ. Начнется конкурс в 22.00 по киевскому времени. При этом Украина участия в голосовании не берет.

Напомним, 14 мая состоялся первый полуфинал Евровидения. Представители 10 стран-участниц прошли дальше. Всего в финале 18 мая выступят претенденты из 26 стран.