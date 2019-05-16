Презентация партии «Голос», фото: InfoResist

https://racurs.ua/n121977-partiya-golos-idet-na-vybory-vakarchuk-pokazal-komandu-video.html

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Известный украинский певец и бывший депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук возвращается в политику.

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Сегодня в Киеве на смотровой площадке возле Национального музея истории Украины он представил членов своей политсилы, которая получила название «Голос». Трансляция мероприятия проходила на странице певца в социальной сети Фейсбук, а также в его недавно созданном аккаунте в «Инстаграме».

Мы, партия «Голос», идем в парламент уничтожить старую политику и создавать новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения, — заявил Вакарчук.

Старая политика это слепая вера в президента, нового президента, — отмечает Вакарчук.

По его словам, украинцы это уже проходили в 2004 и 2014 годах.

Мы заплатили достаточную цену, чтобы понять — новой фамилии на Банковой не достаточно. Мы не возлагаем всех надежд на президента, мы верим в украинский народ, мы верим в людей, — отметил Вакарчук. — Президент должен быть подотчетным народу — это и есть новая политика.

По мнению Вакарчука, новая политика заключается в том, чтобы поставить на первое место человека, «вернуть в Украину человека с большой буквы».

По словам Вакарчука, он «сильно горд», что имеет команду, «которая не просто команда, а команда с большой буквы».

Среди членов своей команды Вакарчук назвал бывшего заместителя министра экономики Юлию Клименко. По его словам, она один из самых квалифицированых экономистов Украины.

Еще один член команды — известный антикоррупционный активист Ярослав Юрчишин.

Также к команде Вакарчукаа присоединился член-корреспондент академии медицинских наук Украины кардиолог Юрий Соколов. В команде «Голоса» также известный защитник Донецкого аэропорта Андрей Шараскин, больше известный как киборг «Богема».

Также Вакарчук представил бывшую заместительницу председателя Одесской облгосадминистрации Соломию Бобровскую.

Я вам могу обещать одно — что когда съезд партии «Голос» обнародует свой список для похода на выборы, вы поймете, что это и есть наше первое настоящее изменение. Таким будет этот список. Я вам это обещаю, — заявил Вакарчук.

На внеочередных выборах в 2007 году Вакарчук попал в Верховную Раду по спискам блока «Наша Украина — Народная самооборона». В парламенте он был членом комитета по вопросам свободы слова и информации, а также членом групп по межпарламентским связям. 16 декабря 2008 года сложил с себя полномочия.

Напомним, после первого тура президентских выборов Вакарчук обращался к украинцам с призывом голосовать «не по приколу».