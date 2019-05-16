Удавки, вышиванки и траурные ленты: как депутаты дату инаугурации принимали, фото — Цензор

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Определение даты инаугурации президента Владимира Зеленского привело к всплеску эмоций в сессионном зале украинского парламента.

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Депутаты 16 мая бросались удавками и напоминали о печальном опыте инаугурации беглого президента Виктора Януковича — даже несмотря на то, что большинство нардепов пришли на работу торжественно одетыми в честь Дня вышиванки.

При обсуждении нескольких постановлений о дне приведения Зеленского к присяге нардеп от «Народного фронта» Михаил Бондарь (доброволец Национальной гвардии, участник войны в Донбассе) бросил удавку в главу Социал-демократической партии Сергея Каплина.

Вероятно, инцидент произошел из-за того, что Каплин зарегистрировал в Верховной Раде постановление об инаугурации Зеленского 19 мая — в День памяти репрессий большевистского режима. К тому же Каплин предлагал, чтобы Зеленский повторил процедуру дважды: 19 мая в стенах парламента и 3 июня на НСК «Олимпийский».

В другой раз страсти закипели, когда свою позицию относительно даты обнародовал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он заявил, что не воспринимает предложение Зеленского об инаугурации 19 мая, поскольку «в тот день в уголке каждого телевизора будет стоять свеча и висеть черная траурная лента».

А Зеленский хочет, чтобы в этот момент показывали его инаугурацию. Это плохой знак, потому что мы помним, как на Януковича падали венки и перед ним в Раде закрывались двери в день инаугурации, а перед Порошенко падали солдаты. Зеленский хочет с траурной лентой становиться президентом, — заявил в Раде лидер радикалов.

Напомним, что сегодня парламент наконец принял дату инаугурации. Зеленский принесет присягу на верность украинскому народу 20 мая в 10.00.