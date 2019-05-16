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Порошенко і Зеленський у вишиванках: президенти похизувалися фото у національному вбранні / Фото: time.kz

День вишиванки: Порошенко і Зеленський одягнули українське національне вбрання (ФОТО)

16 тра 2019, 13:30
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У Всесвітній день вишиванки чинний глава держави Петро Порошенко та його наступник — Володимир Зеленський похизувалися фото в українському національному вбранні, а також привітали громадян України з міжнародним святом, покликаним зберегти народні традиції. Фото президентів у вишиванці оприлюднено на їхніх сторінках у Facebook.

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З днем вишиванки! Вишиванку не забув, поголитися забув! Не забудьте всіх привітати, — написав Зеленський.

Порошенко і Зеленський у вишиванках: президенти похизувалися фото у національному вбранні

Водночас, чинний президент зазначив, що у світі вишиванка — це незмінний та завжди сучасний символ України. На думку Порошенка, доки таємниці майстерності української вишивки передаються з покоління в покоління — доти житиме Україна.

У нашій вишитій сорочці радість і журба, надія та сила, які віддавна супроводжують кожного українця. Вдягнувши наш національний одяг, ми вкотре доводимо, що любов до України живе у наших серцях, — вважає Порошенко.

Порошенко і Зеленський у вишиванках: президенти похизувалися фото у національному вбранні

Нагадаємо, Всесвітній день вишиванки святкують щороку в третій четвер травня. У цей день кожен охочий може долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, школи чи садочка.

Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету, а за кілька років цю ідею підхопили в Україні та світі.

Джерело: Ракурс


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