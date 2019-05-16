Порошенко и Зеленский в вышиванках: президенты обнародовали фото в национальной одежде / Фото: time.kz

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Во Всемирный день вышиванки действующий глава государства Петр Порошенко и его преемник — Владимир Зеленский похвастались фото в украинской национальной одежде, а также поздравили граждан Украины с международным праздником, призванным сохранить народные традиции. Фото президентов в вышиванках обнародованы на их страницах в Facebook.

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С днем вышиванки! Вышиванку не забыл, побриться забыл! Не забудьте всех поздравить, — написал Зеленский.

В то же время, действующий президент отметил, что во всем мире вышиванка — это неизменный и всегда современный символ Украины. По мнению Порошенко, пока тайны мастерства украинской вышивки передаются из поколения в поколение — до тех пор будет существовать Украина.

В нашей вышитой рубашке радость и печаль, надежда и сила, которые давно сопровождают каждого украинца. Надев нашу национальную одежду, мы в очередной раз доказываем, что любовь к Украине живет в наших сердцах, — считает Порошенко.

Напомним, Всемирный день вышиванки празднуют ежегодно в третий четверг мая. В этот день каждый желающий может приобщиться к празднику, надев вышиванку на работу, в университет, школы или садика.

Идею акции «Всемирный день вышиванки» в 2006 году предложила студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк. Изначально вышиванки носили несколько десятков студентов и преподавателей факультета, а спустя несколько лет эту идею подхватили в Украине и мире.