Отравление Скрипалей: США разработали новые антироссийские санкции. Фото: Утро

https://racurs.ua/n121981-otravlenie-skripaley-ssha-razrabotali-novye-antirossiyskie-sankcii.html

Ракурс

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери, в причастности к которому подозревают Россию, получило новую реакцию: Госдеп США разработал и направил госсекретарю Майку Помпео и президенту страны Дональду Трампу новый пакет санкций против РФ.

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Новые санкции — это часть расширенной стратегии влияния США в отношении России. Об этом заявила заместитель госсекретаря Андреа Томпсон во время слушаний в американском Сенате, передает «Радио Свобода».

В этот пакет санкций потенциально может входить запрет поставок каких-либо товаров из США в РФ и в обратном направлении, снижение уровня дипломатических отношений между странами и запрет авиаперевозок компаниями государственного образца.

Отметим, что это уже второй пакет санкций, касающийся отравления бывшего офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) России Сергея Скрипаля и его дочери, которое произошло в Великобритании в городке Солсбери весной 2018 года.

Первый пакет антироссийских санкций, введенных США из-за отравления Скрипалей, вступил в силу еще в августе прошлого года. Тогда Соединенные Штаты запретили продавать России оружие, а также был введен запрет на продажу товаров и технологий двойного назначения.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в ноябре 2018 года США планировали ввести санкции против РФ из-за подозрений, что Москва не соблюдает международное законодательство о химическом оружии.