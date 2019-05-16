Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Отмена национализации «ПриватБанка» превратит его в банкрота и вернет государству, фото — Обозреватель

Отмена национализации «ПриватБанка» превратит его в банкрота и вернет государству — НБУ

16 мая 2019, 12:56
999

Национальный банк Украины готов повторно национализировать «ПриватБанк», если суд аннулирует решение об отмене его перехода в государственную собственность в 2016 году.

Loading...

Эту процедуру, по мнению заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, можно повторить, поскольку после отмены национализации «ПриватБанк» придется признавать банкротом.

Об этом топ-менеджер НБУ рассказала в интервью Reuters.

Рожкова отметила, что регулятор намерен прибегнуть к повторной процедуре, хотя это может привести к остановке программы сотрудничества с МВФ на 3,9 млрд долл. и подорвет доверие инвесторов. В таком случае изменится механизм, с помощью которого государство профинансировало банк на 155 млрд грн (5,88 млрд долл.), чтобы спасти его от банкротства.

Банк останется без капитала. НБУ примет решение в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности». Ст. 56 обязывает объявить такой банк неплатежеспособным. Это означает или его ликвидацию, или возвращение в государственную собственность, — сообщила Рожкова.

Менеджер НБУ считает, что оптимальным вариантом было бы вернуть «ПриватБанк» государству, поскольку это учреждение является системным для финансов страны.

Вопрос «ПриватБанка» станет ключевым в ходе переговоров с делегацией Международного валютного фонда, которая прибудет в Киев на следующей неделе, — добавила заместитель главы НБУ.

«Ракурс» сообщал, что в апреле Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к НБУ и правительства о незаконности национализации «ПриватБанка». Впоследствии другой суд подтвердил решение об отмене распоряжения НБУ о проведении проверки в «ПриватБанке». Именно результаты этой проверки побудили государство инициировать национализацию финучреждения.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Акция «евробляхеров» в Киеве: возгласы «Ганьба!», наезд на правоохранителя, слезоточивый газ и драка с полицией (ВИДЕО)

В центре Киева продолжилась акция «евробляхеров» с требованием отменить акциз и отсрочить штрафы. Во время акции произошли столкновения с полицией, на одного правоохранителя совершен наезд, силовики применили слезоточивый газ

Новости Украины
14:41
Новости партнеров
Загрузка...