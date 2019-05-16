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Ракурс
Дональд Трамп, фото: blogspot.com

Трамп ввел чрезвычайное положение из-за киберугроз

16 мая 2019, 12:52
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Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в сфере коммуникаций из-за киберугроз.

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Этим указом Трамп планирует защитить свою страну от возможных угроз со стороны Китая и других стран. Речь идет о промышленном шпионаже, похищении технологий и других угрозах безопасности США, сообщает BBC.

В частности, американским компаниям запрещено вести бизнес с определенными иностранными поставщиками. В указе Трампа не названо конкретных компаний, но считается, что он нацелен против китайского телекоммуникационного гиганта Huawei.

В последние время США и еще несколько стран выражали беспокойство, что продукция Huawei может быть использована Китаем для шпионажа. В компании эти обвинения опровергают. Отмечается, что США оказывают давление на своих союзников, призывая их избегать продукции Huawei в своих мобильных сетях нового поколения 5G.

В Белом доме подчеркивают, что этот указ Трампа призван «защитить Америку от иностранных противников, которые активно и все чаще создают и используют уязвимые места в инфраструктуре информационных и коммуникационных технологий и услуг».

В частности, он дает чиновникам возможность запрещать операции, которые «представляют неприемлемый риск для национальной безопасности».

Этот указ Трампа был немедленно поддержан главой Федеральной комиссии по связи Аджитом Пайем, который назвал его «важным шагом к обеспечению безопасности сетей Америки».

Напомним, в феврале этого года Трамп ввел чрезвычайное положение на американо-мексиканской границе.


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