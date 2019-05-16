ГБР будет осуществлять оперативно-розыскную деятельность: Рада дала добро

https://racurs.ua/n121979-rada-razreshila-ukrainskomu-fbr-osuschestvlyat-operativno-rozysknuu-deyatelnost.html

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Государственное бюро расследований (ГБР) сможет осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Соответствующее решение сегодня во время пленарного заседания приняла Верховная Рада. В четверг утром нардепы завершили рассмотрение законопроекта № 5395-д, предусматривающего внесение изменений в законодательство с целью совершенствования работы ГБР.

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Принят закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований», — говорится в сообщении на сайте парламента.

Законопроект вносит изменения в закон «О Госбюро расследований», согласно которым: уточнены отдельные полномочия ГБР; установлены квалификационные требования к директорам территориальных управлений, руководителей подразделений (управлений) центрального аппарата ГБР и руководителя подразделения внутреннего контроля.

Также документ определяет специальные звания лицам рядового и начальствующего состава Госбюро расследований.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГБР будут работать 520 сотрудников. Из них 177 человек будут работать в центральном аппарате, 343 сотрудника — в территориальных управлениях.