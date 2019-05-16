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ДБР здійснюватиме оперативно-розшукову діяльність: Рада дала добро

Рада дозволила «українському ФБР» здійснювати оперативно-розшукову діяльність

16 тра 2019, 12:20
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Державне бюро розслідувань (ДБР) зможе здійснювати оперативно-розшукову діяльність. Відповідне рішення сьогодні під час пленарного засідання ухвалила Верховна Рада. Зранку четверга нардепи завершили розгляд законопроекту № 5395-д, що передбачав внесення змін до законодавства з метою вдосконалення роботи ДБР.

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Ухвалено закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань», — йдеться у повідомленні на сайті парламенту.

Законопроектом внесено зміни до закону «Про Держбюро розслідувань», згідно з якими: уточнено окремі повноваження ДБР; встановлено кваліфікаційні вимоги до директорів територіальних управлінь, керівників підрозділів (управлінь) центрального апарату ДБР та керівника підрозділу внутрішнього контролю.

Також документ визначає спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у відомстві працюватимуть 520 співробітників. Із них 177 осіб працюватимуть у центральному апараті, 343 співробітники в територіальних управліннях.

Джерело: Ракурс


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