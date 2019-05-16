Дональд Трамп, фото: blogspot.com

https://racurs.ua/ua/n121980-tramp-zaprovadyv-nadzvychaynyy-stan-cherez-kiberzagrozy.html

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Президент США Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан у сфері комунікацій через кіберзагрози.

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В такий спосіб Трамп планує захистити свою країну від можливих загроз з боку Китаю та інших країн. Йдеться про промислове шпигунство, викрадення технологій та інші загрози безпеці США, повідомляє BBC.

Зокрема, американським компаніям заборонено вести бізнес з певними іноземними постачальниками. В указі Трампа не названо жодної компанії, але вважається, що він націлений проти китайського телекомунікаційного гіганта Huawei.

Останнім часом США та ще кілька країн висловлювали занепокоєння, що продукція Huawei може бути використана Китаєм для шпигунства. У компанії ці звинувачення спростовують. Зазначається, що США чинять тиск на своїх союзників, закликаючи їх уникати продукції Huawei у своїх мобільних мережах нового покоління 5G.

У Білому домі наголошують, що цей указ Трампа покликаний «захистити Америку від іноземних супротивників, які активно і все частіше створюють і використовують вразливі місця в інфраструктурі інформаційних та комунікаційних технологій і послуг».

Зокрема, він надає чиновникам можливість забороняти операції, що «становлять неприйнятний ризик для національної безпеки».

Цей указ Трампа був негайно підтриманий головою Федеральної комісії з питань зв’язку Аджитом Пайем, який назвав його «важливим кроком до забезпечення безпеки мереж Америки».

Нагадаємо, у лютому цього року Трамп запровадив надзвичайний стан на американо-мексиканському кордоні.