Скасування націоналізації «ПриватБанку» перетворить його на банкрута і поверне державі, фото — Обозреватель

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Ракурс

Національний банк України готовий повторно націоналізувати «ПриватБанк», якщо суд ухвалить анулювати рішення про скасування його переходу у державну власність у 2016 році.

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Цю процедуру, на думку заступника голови НБУ Катерини Рожкової, можна повторити, оскільки після скасування націоналізації «ПриватБанк» доведеться визнавати банкрутом.

Про це топ-менеджер НБУ розповіла в інтерв’ю Reuters.

Рожкова відзначила, що регулятор має намір вдатися до повторної процедури, хоча це може призвести до зупинки програми співпраці з МВФ на 3,9 млрд дол. і підірве довіру інвесторів. У такому випадку зміниться механізм, за допомогою якого держава профінансувала банк на 155 млрд грн (5,88 млрд дол.), щоб врятувати його від банкрутства.

Банк залишиться без капіталу і НБУ прийме рішення відповідно до закону «Про банки і банківську діяльність». Його ст. 56 зобов’язує оголосити такий банк неплатоспроможним. Це означатиме або його ліквідацію, або повернення у державну власність, — повідомила Рожкова.

Менеджер НБУ вважає, що оптимальним варіантом було б повернути «ПриватБанк» державі, оскільки ця установа є системною для фінансів країни.

Питання «ПриватБанку» стане ключовим під час переговорів з делегацією Міжнародного валютного фонду, яка прибуде в Київ наступного тижня, — додала заступник голови НБУ.

«Ракурс» повідомляв, що у квітні Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до НБУ та уряду про незаконність націоналізаціх «ПриватБанку». Згодом інший суд підтвердив рішення про скасування розпорядження НБУ про проведення перевірки у «ПриватБанку». Результати цієї перевірки спонукали державу ініціювати націоналізацію установи.