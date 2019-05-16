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Ракурс
Отруєння Скрипалів: США розробили нові антиросійські санкції. Фото: Утро

Отруєння Скрипалів: США розробили нові антиросійські санкції

16 тра 2019, 13:05
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Отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, у причетності до якого підозрюють Росію, отримало нову реакцію: Держдеп США розробив і направив держсекретарю Майку Помпео та президенту країни Дональду Трампу новий пакет санкцій проти РФ.

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Нові санкції — це частина розширеної стратегії впливу США щодо Росії. Про це заявила заступник держсекретаря Андреа Томпсон під час слухань в американському Сенаті, передає «Радіо Свобода».

До цього пакету санкцій потенційно може входити заборона постачання будь-яких товарів зі США до РФ і в зворотному напрямку, зниження рівня дипломатичних відносин між країнами і заборона авіаперевезень компаніями державного зразка.

Зазначимо, що це вже другий пакет санкцій, який стосується отруєння колишнього офіцера Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії Сергія Скрипаля та його доньки, що сталося у Великій Британії у містечку Солсбері навесні 2018 року.

Перший пакет антиросійських санкцій, запроваджених США через отруєння Скрипалів, набув чинності ще в серпні минулого року. Тоді Сполучені Штати заборонили продавати Росії зброю, а також було введено заборону на продаж товарів і технологій подвійного призначення.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в листопаді 2018 року США планували запровадити санкції проти РФ через підозри, що Москва не дотримується міжнародного законодавства про хімічну зброю.


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