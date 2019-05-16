Инаугурация президента: реакция команды Зеленского на назначенную Радой дату, фото — Буквы

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Ракурс

Команда Владимира Зеленского отреагировала на сегодняшнее голосование в Раде. Его команда надеется, что назначение даты инаугурации поможет закончить период неопределенности для Украины, а парламент в дальнейшем не будет затягивать с принятием законов.

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Кроме того, у Зеленского заранее извинились перед киевлянами и гостями столицы за возможные проблемы с передвижением по городу в понедельник, 20 мая.

Их удалось бы избежать, если бы инаугурация состоялась в выходной день, — заявила пресс-служба Зеленского.

Советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков считает, что назначением инаугурации на 20 мая часть народных депутатов решила «насолить украинскому народу» и создала проблемы для прибытия иностранных гостей и международных делегаций, которым было бы удобнее подстроиться под выходной день и скорректировать свои графики.

Парламент создал огромный дискомфорт для киевлян, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели, сообщил Разумков агентству «Интерфакс-Украина».

Сегодня вечером в Киеве соберется рабочая группа по вопросам подготовки проведения инаугурации. Постановление Рады о порядке проведения этой церемонии предполагает, что во время мероприятия должен обязательно прозвучать гимн Украины, а президент провозгласит присягу, положив руку на Конституцию и (по желанию) на Пересопницкое Евангелие.

К слову, фракции, входящие в коалицию в Верховной Раде, организовано проголосовали за проведение инаугурации 20 мая. Об этом свидетельствуют результаты голосования, обнародованные в Фейсбук движением «Честно».

Напомним, что парламент поддержал соответствующее постановление авторства Виталия Куприя, основателя и единственного участника парламентского объединения «За Зеленского». За постановление № 10270−2 отдали голоса 315 нардепов.

Самыми организованными во время голосования были фракции «Батькивщины» и Радикальной партии — по 90% от присутствующих в зале. Партии коалиции не отстали. Дату 20 мая поддержали 86% и 82% нардепов «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» соответственно.

Рада выбирала дату среди нескольких возможных. После длительных дискуссий решили провести торжественное заседание парламента, посвященное принятию присяги украинскому народу новоизбранным президентом, 20 мая в 10.00.