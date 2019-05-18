Поліція кришувала наркоторговців на Харківщині. Фото: СБУ

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Ракурс

Служба Безпеки України (СБУ) затримала правоохоронців, які незаконно заробляли на кришуванні наркоторговців у Харківській області. За схемою вимагання, правоохоронці заробляли на кожному злочинцю по три тис. дол.

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На місці затримали трьох офіцерів під час отримання 74 тис. грн. Також була задокументована передача 40 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Незаконну схему відкатів налагодили працівники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Для свого незаконного заробітку вони вибрали торговців, що займаються розповсюдженням закладок.

Коли поліцейські дізнавались про діяльність наркоторговців, вони імітували затримання і вимагали з них кошти за непритягнення до відповідальності.

Дії правоохоронців кваліфікували за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжних заходів усім фігурантом незаконної схеми відкатів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Одеській та Миколаївській областях затримали двох поліцейських, які також займались вимаганням грошей. Їхніми жертвами стали пересічні люди.