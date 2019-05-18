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Ракурс
Полиция крышевала наркоторговцев на Харьковщине. Фото: СБУ

Полиция крышевала наркоторговцев на Харьковщине (ФОТО)

18 мая 2019, 16:00
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала правоохранителей, которые незаконно зарабатывали на крышевании наркоторговцев. По схеме вымогательства, правоохранители зарабатывали на каждом преступнике по три тыс. долл.

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На месте задержали трех офицеров при получении 74 тыс. грн. Также была задокументирована передача 40 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Незаконную схему откатов наладили работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Для своего незаконного заработка они выбрали торговцев, занимающихся распространением закладок.

Офицеры полиции зарабатывали на наркоторговцах. Фото: СБУ

Когда полицейские узнавали о деятельности наркоторговцев, они имитировали задержание и требовали с них деньги за непривлечение к ответственности.

Действия правоохранителей квалифицировали по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения всем фигурантом незаконной схемы откатов.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Одесской и Николаевской областях задержали двух полицейских, которые также занимались вымогательством денег. Их жертвами стали обычные люди.

Источник: Ракурс


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