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Ракурс
В Одесской области полицейский требовал деньги за разрешение на продажу. Фото: Гордон

В Одесской области полицейский требовал деньги за разрешение на продажу

18 мая 2019, 13:23
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На взятке задержали двух правоохранителей в Одесской и Николаевской областях. Их задержали с поличным.

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В Николаевской области старшего следователя задержали за попытку незаконно получить 1 тыс. долл. За неправомерную выгоду, которую полицейский потребовал у женщины, он должен был предотвратить арест ее сына. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.

В отношении полицейского открыли уголовное производство за злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369−2 Уголовного кодекса Украины).

Полицейского задержали на взятке. Фото: Нацполиция

В Одессе задержали на взятке майора полиции. Установлено, что заместитель местного сектора превенции, которого назначили старшим полицейским станции Аркадия на время курортного сезона, решил создать свою «схему».

Полицейских двух областей задержали на взятках

Так, женщина, имеющая торговые павильоны, по замыслу полицейского, должна была выплатить 2 тыс. долл. за право беспрепятственно работать в течение сезона. Правоохранителя задержали на глазах личного коллег из личного состава.

В отношении полицейского открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», патрульный Нацполиции требовал у военнослужащего Вооруженных сил Украины 10 тыс. долл.

Источник: Ракурс


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