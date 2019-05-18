В Одесской области полицейский требовал деньги за разрешение на продажу. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n122057-v-odesskoy-oblasti-policeyskiy-treboval-dengi-za-razreshenie-na-prodaju.html

Ракурс

На взятке задержали двух правоохранителей в Одесской и Николаевской областях. Их задержали с поличным.

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В Николаевской области старшего следователя задержали за попытку незаконно получить 1 тыс. долл. За неправомерную выгоду, которую полицейский потребовал у женщины, он должен был предотвратить арест ее сына. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.

В отношении полицейского открыли уголовное производство за злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369−2 Уголовного кодекса Украины).

В Одессе задержали на взятке майора полиции. Установлено, что заместитель местного сектора превенции, которого назначили старшим полицейским станции Аркадия на время курортного сезона, решил создать свою «схему».

Так, женщина, имеющая торговые павильоны, по замыслу полицейского, должна была выплатить 2 тыс. долл. за право беспрепятственно работать в течение сезона. Правоохранителя задержали на глазах личного коллег из личного состава.

В отношении полицейского открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», патрульный Нацполиции требовал у военнослужащего Вооруженных сил Украины 10 тыс. долл.