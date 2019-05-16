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«Наклянчили зелени»: депутата облсовета и полицейского поймали на взятках. Фото: NEWS.ru

Наклянчили «зелени»: депутата облсовета и полицейского поймали на взятках (ФОТО)

16 мая 2019, 15:53
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Служба безопасности Украины поймала на взятке патрульного Национальной полиции Запорожской области и депутата Черкасского облсовета.

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Установлено, что патрульный Нацполиции требовал у военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) 10 тыс. долл. в обмен на предоставление ему информации о том, где находится похищенное из воинской части имущество. Стоит отметить, что военнослужащий отвечал за материально-техническое обеспечение части. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники правоохранительных органов задержали сотрудника полиции в одном из гаражей Мелитополя сразу после того, как он получил взятку.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Также решается вопрос об избрании меры пресечения взяточнику.

«Наклянчили зелени»: депутата облсовета и полицейского поймали на взятках. Фото: СБУ

«Наклянчили зелени»: депутата облсовета и полицейского поймали на взятках. Фото: СБУ

Второй случай взяточничества с участием народного избранника произошел в Черкасской области. Сотрудники правоохранительных органов установили связь между депутатом облсовета, одним из руководителей Госгеокадастра в Черкасской области и депутатом поселкового совета. Чиновники периодически брали взятки у предпринимателей, а взамен выделяли им в аренду земельные участки.

"Наклянчили зелени": СБУ поймала патрульного Нацполиции и депутата облсовета на взятках. Фото: СБУ

"Наклянчили зелени": СБУ поймала патрульного Нацполиции и депутата облсовета на взятках. Фото: СБУ

В частности, СБУ зафиксировала тот факт, что взяточники требовали у одного из предпринимателей строительной фирмы 140 тыс. долл. за выделение ему 5 га земли.

Сотрудники полиции задержали депутата облсовета в то время, как он в очередной раз получал неправомерную выгоду.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастность других лиц ко взяточничеству.

Напомним, на днях в Одессе задержали руководителя коммунального предприятия «Парки Одессы» в момент, когда он получал взятку. И. о. директора учреждения требовал 50 тыс. грн за дачу разрешения на проведение фестиваля в одном из парков города.

Источник: Ракурс


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