«Наклянчили зелені»: депутата облради і поліцейського спіймали на хабарі. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n121992-naklyanchyly-zeleni-deputata-oblrady-i-policeyskogo-spiymaly-na-habari-foto.html

Ракурс

Служба безпеки України упіймала на хабарі патрульного Нацполіції Запорізької області та депутата Черкаської облради.

Loading...

Встановлено, що патрульний Нацполіції вимагав у військовослужбовця Збройних сил України (ЗСУ) 10 тис. дол. в обмін на надання йому інформації про те, де знаходиться вкрадене з військової частини майно. Варто зазначити, що військовослужбовець відповідав за матеріально-технічне забезпечення. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Співробітники правоохоронних органів затримали працівника поліції в одному з гаражів Мелітополя одразу після того, як він отримав хабара.

На даний момент відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу хабарнику.

Другий випадок хабарництва за участі народного обранця стався на Черкащині. Співробітники правоохоронних органів встановили зв’язок між депутатом облради, одним із керівників Держгеокадастру в Черкаській області та депутатом селищної ради. Посадовці періодично брали хабарі у підприємців, а натомість виділяли їм в оренду земельні ділянки.

Зокрема, СБУ зафіксувала той факт, що хабарники вимагали в одного з підприємців будівельної фірми 140 тис. дол. за виділення йому 5 га землі.

Співробітники поліції затримали депутата облради у той час, як він вкотре одержував неправомірну вигоду.

На даний момент відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Також з’ясовуються всі обставини справи і причетність інших осіб до хабарництва.

Нагадаємо, днями в Одесі затримали керівника комунального підприємства «Парки Одеси» у момент, коли він одержував хабара. В. о. директора установи вимагав 50 тис. грн за дачу дозволу на проведення фестивалю в одному з парків міста.