Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Наклянчили зелені»: депутата облради і поліцейського спіймали на хабарі. Фото: СБУ

Наклянчили «зелені»: депутата облради і поліцейського спіймали на хабарі (ФОТО)

16 тра 2019, 15:53
999

Служба безпеки України упіймала на хабарі патрульного Нацполіції Запорізької області та депутата Черкаської облради.

Loading...

Встановлено, що патрульний Нацполіції вимагав у військовослужбовця Збройних сил України (ЗСУ) 10 тис. дол. в обмін на надання йому інформації про те, де знаходиться вкрадене з військової частини майно. Варто зазначити, що військовослужбовець відповідав за матеріально-технічне забезпечення. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Співробітники правоохоронних органів затримали працівника поліції в одному з гаражів Мелітополя одразу після того, як він отримав хабара.

На даний момент відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу хабарнику.

«Наклянчили зелені»: депутата облради і поліцейського спіймали на хабарі. Фото: СБУ

«Наклянчили зелені»: депутата облради і поліцейського спіймали на хабарі. Фото: СБУ

Другий випадок хабарництва за участі народного обранця стався на Черкащині. Співробітники правоохоронних органів встановили зв’язок між депутатом облради, одним із керівників Держгеокадастру в Черкаській області та депутатом селищної ради. Посадовці періодично брали хабарі у підприємців, а натомість виділяли їм в оренду земельні ділянки.

«Наклянчили зелені»: депутата облради і поліцейського спіймали на хабарі. Фото: СБУ

«Наклянчили зелені»: депутата облради і поліцейського спіймали на хабарі. Фото: СБУ

Зокрема, СБУ зафіксувала той факт, що хабарники вимагали в одного з підприємців будівельної фірми 140 тис. дол. за виділення йому 5 га землі.

Співробітники поліції затримали депутата облради у той час, як він вкотре одержував неправомірну вигоду.

На даний момент відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Також з’ясовуються всі обставини справи і причетність інших осіб до хабарництва.

Нагадаємо, днями в Одесі затримали керівника комунального підприємства «Парки Одеси» у момент, коли він одержував хабара. В. о. директора установи вимагав 50 тис. грн за дачу дозволу на проведення фестивалю в одному з парків міста.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Ірина Геращенко йде з «мінської групи», а Єлісєєв — з посади заступника голови АП

Нардеп Ірина Геращенко вирішила звільнитися з посади уповноваженого президента з мирного врегулювання та представника України в гуманітарній підгрупі у Мінську. Також ЗМІ повідомили про відставку Костянтина Єлісєєва

Новини України
17:09

Акція «євробляхерів» у Києві: вигуки «Ганьба!», наїзд на правоохоронця, сльозогінний газ та бійка з поліцією (ВІДЕО)

У центрі Києва продовжилася акція «євробляхерів» з вимогою прибрати акциз та відстрочити штрафи за не розмитнення авто до 2020 року. Під час акції сталися сутички з поліцією, на одного правоохоронця скоєно наїзд, силовики застосували сльозогінний газ

Новини України
14:41
Новини партнерів
Загрузка...