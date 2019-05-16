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Ракурс
Львів’яни одягнули у вишиванки античних богів і лева-охоронця мерії, фото — Львівська міськрада

Львів’яни одягнули у вишиванки античних богів і лева-охоронця мерії (ФОТО)

16 тра 2019, 15:09
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Мешканці Львова 16 травня одягнули у вишиванки античних богів і лева-охоронця мерії на площі Ринок.

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Статуї Нептуна, Амфітріти, Адоніса та Діани, які оточують мерію, а також міські кам’яні леви сьогодні прикрашені українським етнічним одягом.

Львів’яни одягнули у вишиванки античних богів і лева-охоронця мерії, фото — Львівська міськрада

Львів’яни одягнули у вишиванки античних богів і лева-охоронця мерії, фото — Львівська міськрада

Львів’яни одягнули у вишиванки античних богів і лева-охоронця мерії, фото — ZiK

Крім того, на площі Ринок створили величезну карту, яка показує всю різноманітність вишиванок України, повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Пазли 24 областей та Криму намалювали студенти міста. Їх порозрізали і розграфили орнаментами вишиванки. Сьогодні фрагменти склали в одну велику карту, розміром 2 на 4 м.

Львів’яни одягнули у вишиванки античних богів і лева-охоронця мерії, фото — Львівська міськрада

Уранці у вишиванку на вулиці Городоцькій вдягнули найбільшого лева міста, якого у 2018 році встановили на знак 100-річчя Західноукраїнської народної республіки.

Львів’яни одягнули у вишиванки античних богів і лева-охоронця мерії, фото — Львівська міськрада

Львів’яни одягнули у вишиванки античних богів і лева-охоронця мерії, фото — ZiK

Вітання українцям з нагоди Дня вишиванки надходять з різних країн світу. Посол України в Канаді Андрій Шевченко опублікував фото членів канадського парламенту, які сьогодні прийшли на роботу у вишиванках.

Львів’яни одягнули у вишиванки античних богів і лева-охоронця мерії, фото — Фейсбук А.Шевченка

Аналогічне фото оприлюднило й посольство Японії в Україні.

Японські дипломати у вишиванках, фото — Фейсбук

Сфотографувалися у вишиванках й у Раді.

У Раді одягнули вишиванки, фото — 112 Україна

Фото у вишиванці з Москви на фоні Кремля опублікував у Фейсбук й український журналіст Роман Цимбалюк.

Долучилися до свята й у Національній поліції. Її очільник Сергій Князєв разом із дітьми складав із пазлів карту єдиної України.

Цьогоріч День вишиванки святкують 16 травня (за традицією в третій четвер травня). Щорічно у цей день люди одягають барвисті вишиванки, різноманітність яких по-справжньому вражає.

«Ракурс» повідомляв, що у Всесвітній день вишиванки чинний глава держави Петро Порошенко та його наступник — Володимир Зеленський показали фото в українському національному вбранні.

Джерело: Ракурс


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