Львовяне одели в вышиванки античных богов и льва-охранника мэрии, фото — Львовский горсовет

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Ракурс

Жители Львова 16 мая одели в вышиванки античных богов и льва-охранника мэрии на площади Рынок.

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Статуи Нептуна, Амфитриты, Адониса и Дианы, которые окружают мэрию, а также городские каменные львы сегодня украшены украинской этнической одеждой.

Кроме того, на площади Рынок создали огромную карту, которая показывает все разнообразие вышиванок Украины, сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Пазлы из изображений 24 областей и Крыма нарисовали студенты города. Их разрезали и разграфили орнаментами вышиванки. Сегодня фрагменты составили в одну большую карту, размером 2 на 4 м.

Утром в вышиванку на улице Городоцкой одели самого большого льва города, которого в 2018 году установили в знак 100-летия Западноукраинской народной республики.

Поздравление украинцам по случаю Дня вышиванки поступают из разных стран мира. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко опубликовал фото членов канадского парламента, которые сегодня пришли на работу в вышиванках.

Аналогичное фото обнародовало и посольство Японии в Украине.

Сфотографировались в вышиванках и в Раде.

Присоединились к празднику и в Национальной полиции. Ее глава Сергей Князев вместе с детьми составлял из пазлов карту единой Украины.

Фото в вышиванке из Москвы на фоне Кремля опубликовал в Фейсбуке и украинский журналист Роман Цимбалюк.

В этом году День вышиванки отмечают 16 мая (по традиции в третий четверг мая). Ежегодно в этот день люди надевают красочные вышивки, разнообразие которых по-настоящему впечатляет.

«Ракурс» сообщал, что во Всемирный день вышиванки действующий глава государства Петр Порошенко и его преемник — Владимир Зеленский показали фото в украинском национальном костюме.