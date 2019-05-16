Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Львовяне одели в вышиванки античных богов и льва-охранника мэрии, фото — Львовский горсовет

Львовяне одели в вышиванки античных богов и льва-охранника мэрии (ФОТО)

16 мая 2019, 15:09
999

Жители Львова 16 мая одели в вышиванки античных богов и льва-охранника мэрии на площади Рынок.

Loading...

Статуи Нептуна, Амфитриты, Адониса и Дианы, которые окружают мэрию, а также городские каменные львы сегодня украшены украинской этнической одеждой.

Львовяне одели в вышиванки античных богов и льва-охранника мэрии, фото — Львовский горсовет

Львовяне одели в вышиванки античных богов и льва-охранника мэрии, фото — ZiK

Львовяне одели в вышиванки античных богов и льва-охранника мэрии, фото — ZiK

Львовяне одели в вышиванки античных богов и льва-охранника мэрии, фото — ZiK

Кроме того, на площади Рынок создали огромную карту, которая показывает все разнообразие вышиванок Украины, сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Пазлы из изображений 24 областей и Крыма нарисовали студенты города. Их разрезали и разграфили орнаментами вышиванки. Сегодня фрагменты составили в одну большую карту, размером 2 на 4 м.

Львовяне одели в вышиванки античных богов и льва-охранника мэрии, фото — Львовский горсовет

Утром в вышиванку на улице Городоцкой одели самого большого льва города, которого в 2018 году установили в знак 100-летия Западноукраинской народной республики.

Львовяне одели в вышиванки античных богов и льва-охранника мэрии, фото — Львовский горсовет

Львовяне одели в вышиванки античных богов и льва-охранника мэрии, фото — ZiK

Поздравление украинцам по случаю Дня вышиванки поступают из разных стран мира. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко опубликовал фото членов канадского парламента, которые сегодня пришли на работу в вышиванках.

Депутаты парламента Канады, фото — Фейсбук А.Шевченко

Аналогичное фото обнародовало и посольство Японии в Украине.

Японские дипломаты в вышиванках, фото — Фейсбук

Сфотографировались в вышиванках и в Раде.

В Раде одели вышиванки, фото — 112 Украина

Присоединились к празднику и в Национальной полиции. Ее глава Сергей Князев вместе с детьми составлял из пазлов карту единой Украины.

Фото в вышиванке из Москвы на фоне Кремля опубликовал в Фейсбуке и украинский журналист Роман Цимбалюк.

В этом году День вышиванки отмечают 16 мая (по традиции в третий четверг мая). Ежегодно в этот день люди надевают красочные вышивки, разнообразие которых по-настоящему впечатляет.

«Ракурс» сообщал, что во Всемирный день вышиванки действующий глава государства Петр Порошенко и его преемник — Владимир Зеленский показали фото в украинском национальном костюме.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Ирина Геращенко покидает «минскую группу», а Елисеев — должность замглавы АП

Нардеп Ирина Геращенко решила покинуть должность уполномоченного президента по мирному урегулированию, а также представителя Украины в гуманитарной подгруппе Минска. Также СМИ сообщили об отставке Константина Елисеева

Новости Украины
17:09

Акция «евробляхеров» в Киеве: возгласы «Ганьба!», наезд на правоохранителя, слезоточивый газ и драка с полицией (ВИДЕО)

В центре Киева продолжилась акция «евробляхеров» с требованием отменить акциз и отсрочить штрафы. Во время акции произошли столкновения с полицией, на одного правоохранителя совершен наезд, силовики применили слезоточивый газ

Новости Украины
14:41
Новости партнеров
Загрузка...