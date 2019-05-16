Владимир Гройсман, фото: TheWorldNews

https://racurs.ua/n121991-pravitelstvo-groysmana-stalo-izvestno-skolko-sredstv-potracheno-na-reklamu-kabmina-infografika.html

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В 2019 году на рекламу «правительства Гройсмана» было использовано 35,94 млн грн.

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Этой весной была запущена рекламную кампанию, за государственные средства продвигает лозунг «Украина — это не просто место на карте», сообщает общественное движение «Честно».

В то же время в соцсети Фейсбук премьер рекламирует себя сам, а также с помощью малоизвестных СМИ и лояльных сообществ.

Рекламная кампания с логотипом «правительства Гройсмана» проходила и в прошлом году. Тогда популяризировались результаты проводимых реформ. Весной этого года логотип остался, однако теперь на рекламной продукции лозунг «Украина — это не просто место на карте».

Отмечается, что согласно условиям соответствующих тендеров такая реклама будет висеть до начала парламентской кампании на 3 тыс. рекламных площадей. В среднем один рекламный билборд обходится правительству в 1,1 тыс. грн. Размещение рекламы на период с апреля до конца июля обойдется в 13,4 млн грн.

Тендер на размещение правительственной рекламы на страницах печатных СМИ выиграло ООО «Медиа Хаб», которое обязалось за 2,3 млн грн за рекламу правительства в 44-х медиа. Действие этого соглашения завершается 23 декабря 2019 года.

Кроме того, рекламу правительства публикуют в приложении к «Правительственному курьеру» «Правительственные новости». Законом о Госбюджете на 2019 год на финансовую поддержку «Правительственного курьера» предусмотрены средства на сумму 13,461 млн грн. Отмечается, что на услуги «Укрпочты» по доставке приложений к «Правительственному курьеру» на этот год планируется выделить 6,8 млн грн, в то время как в прошлом году эта сумма составляла 3,5 млн грн. До конца этого года планируется распространить 18 млн экземпляров спецвыпусков.

Правительство Гройсмана популяризируют также и частные инициативы — общественная организация «Общественное движение «Украинский стратегия» и «GoGro», которая осуществляет рекламные кампании в Фейсбуке.

В частности, «Украинская стратегия» размещает наружную рекламу с логотипом «Гройсман» и лозунгом «Лидерство — это ответственность».

Страница «GoGro» появилась в Фейсбуке конце марта. В ее описании указано, что она осуществляет «поддержку проевропейского курса правительства Гройсмана».

В конце прошлого года также активизировалось продвижение Гройсмана в Фейсбуке его официальной страницей, страницей партии «Винницкая европейская стратегия», а также малоизвестными СМИ, которые в частности, замечены в синхронном размещении соответствующей информации.

Напомним, Гройсман в эфире одной из радиостанций недавно рассказал, как ему удалось значительно похудеть.