Владимир Гройсман, фото: Кабинет министров Украины

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Ракурс

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, как ему удалось значительно похудеть. По оценкам СМИ, за последние годы он потерял 20 кг.

Рецептом похудения премьер поделился в эфире радиостанции «НВ».

По словам Гройсмана, у него нет диетологов, к медицинским средствам для похудения он также не прибегал.

Я просто взял себя в руки, — отмечает премьер.

По его словам, он категорически против диет.

Если ты садишься на диету, то потом ты с ней сходишь. Если ты с нее сходишь — все, начинаешь набирать вес, — считает Гройсман.

Премьер отмечает, что для похудения нужно определить для себя приемлемый рацион, которого бы хватало и который был бы достаточным для того, чтобы привести вес в норму.

Нужно ограничивать себя в питании, отмечает Гройсман. В частности, он не ест хлеб и картофель, хотя последний очень любит.

Я для себя принял такое решение, — отмечает премьер. — Я ничего не хочу говорить против диетологов, если строго следовать рекомендациям диетолога, наверное все получится, но я думаю, что это уникальные случаи. Поэтому берите себя в руки сами.

По его словам, нужно «не то, чтобы меньше есть, а просто планировать для себя рацион».

Еще один важный момент похудения, отмечает Гройсман, это физические нагрузки.

Человек должен двигаться для того, чтобы чувствовать себя нормально, — подчеркивает глава Кабмина.

Напомним, во время селекторного совещания в марте Гройсман пригрозил принудительным лечением всем интернет-зависимым министрам.