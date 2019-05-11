Володимир Гройсман, фото: Кабінет міністрів України

https://racurs.ua/ua/n121800-groysman-rozpoviv-yak-yomu-vdalosya-shudnuty-video.html

Ракурс

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, як йому вдалося значно схуднути. За оцінками ЗМІ, за останні роки він втратив 20 кг.

Рецептом схуднення прем'єр поділився в ефірі радіостанції «НВ».

За словами Гройсмана, в нього немає дієтологів, до медичних засобів для схуднення він також не вдавався.

Я просто взяв себе в руки, — наголошує прем'єр.

За його словами, він категорично проти дієт.

Якщо ти сідаєш на дієту, то потім ти з неї сходиш. Якщо ти з неї сходиш — все, починаєш набирати вагу, — вважає Гройсман.

Прем'єр наголошує, що для схуднення потрібно визначити для себе прийнятний раціон, якого б вистачало і який був би достатнім для того, щоб привести вагу до норми.

Потрібно обмежувати себе в харчуванні, зазначає Гройсман. Зокрема, він не їсть хліб та картоплю, хоча останню дуже полюбляє.

Я для себе прийняв таке рішення, — наголошує прем'єр. — Я нічого не хочу казати проти дієтологів, якщо суворо дотримуватися рекомендацій дієтолога, напевне все вийде, але я думаю, що це унікальні випадки. Тому беріть себе в руки самі.

За його словами, потрібно «не те, щоб менше їсти, а просто планувати для себе раціон».

Ще один важливий момент схуднення, зазначає Гройсман, це фізичні навантаження.

Людина має рухатися для того, щоб відчувати себе нормально, — наголошує очільник Кабміну.

Нагадаємо, під час селекторної наради в березні Гройсман пригрозив примусовим лікуванням всім інтернет-залежним міністрам.