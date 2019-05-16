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Ракурс
Володимир Гройсман, фото: TheWorldNews

«Уряд Гройсмана»: стало відомо, скільки коштів витрачено на рекламу Кабміну (ІНФОГРАФІКА)

16 тра 2019, 15:07
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У 2019 році на рекламу «уряду Гройсмана» було використано 35,94 млн грн.

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Цієї весни було запущено рекламну кампанію, що за державні кошти просуває гасло «Україна — це не просто місце на карті», повідомляє громадський рух «Чесно».

Водночас у соцмережі Фейсбук прем'єр рекламує себе сам, а також за допомогою маловідомих ЗМІ та лояльних спільнот.

Рекламна кампанія з логотипом «уряду Гройсмана» відбувалася й у минулому році. Тоді популяризувалися результати здійснених реформ. Навесні цього року логотип залишився, проте тепер на рекламній продукції гасло «Україна — це не просто місце на карті».

Зазначається, що згідно з умовами відповідних тендерів така реклама висітиме аж до початку парламентської кампанії на 3 тис. рекламних площ. В середньому один рекламний білборд обходиться урядові в 1,1 тис. грн. Розміщення реклами на період від квітня до кінця липня обійдеться в 13,4 млн грн.

Тендер на розміщення урядової реклами на шпальтах друкованих ЗМІ виграло ТОВ «Медіа Хаб», котре зобов’язалося за 2,3 млн грн за рекламування уряду в 44-х медіа. Дія цієї угоди завершується 23 грудня 2019 року.

Крім того, рекламу уряду публікують у додатку до «Урядового кур'єру» «Урядові новини». Законом про Держбюджет на 2019 рік на фінансову підтримку «Урядового кур'єру» передбачені кошти на суму 13,461 млн грн. Зазначається, що на послуги «Укрпошти» з доставки додатків до «Урядового кур'єру» на цей рік планується виділити 6,8 млн грн, в той час як торік ця сума становила 3,5 млн грн. До кінця цього року планується розповсюдити 18 млн примірників спецвипусків.

Уряд Гройсмана популяризують також і приватні ініціативи — громадська організація «Громадський рух «Українська стратегія» та «GoGro», котра здійснює рекламні кампанії у Фейсбуці.

Зокрема, «Українська стратегія» розміщує зовнішню рекламу з логотипом «Гройсман» і гаслом «Лідерство — це відповідальність».

Сторінка «GoGro» з’явилася у Фейсбуці наприкінці березня. В її описі вказано, що вона здійснює «підтримку проєвропейський курс уряду Гройсмана».

Наприкінці минулого року також активізувалося просування Гройсмана у Фейсбуці його офіційною сторінкою, сторінкою партії «Вінницька європейська стратегія», а також маловідомими ЗМІ, котрі зокрема, помічені в синхронному розміщенні відповідної інформації.

Нагадаємо, Гройсман в ефірі однієї з радіостанцій нещодавно розповів, як йому вдалося значно схуднути.


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