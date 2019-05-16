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Євробляхи в Україні: сутички під Радою сталися у Києві, скоєно наїзд на правоохоронця
Акція «євробляхерів» у Києві: вигуки «Ганьба!», наїзд на правоохоронця, сльозогінний газ та бійка з поліцією (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n121989-akciya-ievroblyaheriv-u-kyievi-vyguky-ganba-nayizd-na-pravoohoroncya-slozoginnyy-gaz.htmlРакурс
Акція «євробляхерів» біля будівлі Верховної Ради 16 травня у Києві супроводжувалася сутичками активістів з силовиками. За інформацією поліції столиці, було скоєно наїзд на правоохоронця.
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Як повідомляють місцеві ЗМІ, «євробляхери» перекрили рух по вулиці Грушевського — від вулиці Шовковичної до кінця Маріїнського парку. На це відреагували поліцейські.
Під час сутички з активістами постраждав працівник поліції. Наразі медики надають йому необхідну допомогу. Активного учасника події доставили до управління поліції, — йдеться у повідомленні Нацполіції.
Правоохоронці додали, що під час затримання правопорушник погрожував порізати собі вени ножем, тому силовикам довелося застосувати сльозогінний газ.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Лікарі надають необхідну допомогу потерпілому поліцейському.
Водночас на Facebook-сторінці спільноти «Авто Євро Сила» з’явилося повідомлення про те, поліція зупинила автомобіліста і почала витягувати водія, тому народ відреагував.
Як раніше повідомляв «Ракурс», у Державній фіскальній службі (ДФС) поділилися, скільки коштів отримав бюджет від розмитнення «євроблях».
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