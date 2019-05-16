Євробляхи в Україні: сутички під Радою сталися у Києві, скоєно наїзд на правоохоронця

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Ракурс

Акція «євробляхерів» біля будівлі Верховної Ради 16 травня у Києві супроводжувалася сутичками активістів з силовиками. За інформацією поліції столиці, було скоєно наїзд на правоохоронця.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, «євробляхери» перекрили рух по вулиці Грушевського — від вулиці Шовковичної до кінця Маріїнського парку. На це відреагували поліцейські.

Під час сутички з активістами постраждав працівник поліції. Наразі медики надають йому необхідну допомогу. Активного учасника події доставили до управління поліції, — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Правоохоронці додали, що під час затримання правопорушник погрожував порізати собі вени ножем, тому силовикам довелося застосувати сльозогінний газ.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Лікарі надають необхідну допомогу потерпілому поліцейському.

Водночас на Facebook-сторінці спільноти «Авто Євро Сила» з’явилося повідомлення про те, поліція зупинила автомобіліста і почала витягувати водія, тому народ відреагував.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Державній фіскальній службі (ДФС) поділилися, скільки коштів отримав бюджет від розмитнення «євроблях».