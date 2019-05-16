Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Євробляхи в Україні: сутички під Радою сталися у Києві, скоєно наїзд на правоохоронця

Акція «євробляхерів» у Києві: вигуки «Ганьба!», наїзд на правоохоронця, сльозогінний газ та бійка з поліцією (ВІДЕО)

16 тра 2019, 14:41
999

Акція «євробляхерів» біля будівлі Верховної Ради 16 травня у Києві супроводжувалася сутичками активістів з силовиками. За інформацією поліції столиці, було скоєно наїзд на правоохоронця.

Loading...

Як повідомляють місцеві ЗМІ, «євробляхери» перекрили рух по вулиці Грушевського — від вулиці Шовковичної до кінця Маріїнського парку. На це відреагували поліцейські.

Під час сутички з активістами постраждав працівник поліції. Наразі медики надають йому необхідну допомогу. Активного учасника події доставили до управління поліції, — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Правоохоронці додали, що під час затримання правопорушник погрожував порізати собі вени ножем, тому силовикам довелося застосувати сльозогінний газ.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Лікарі надають необхідну допомогу потерпілому поліцейському.

Водночас на Facebook-сторінці спільноти «Авто Євро Сила» з’явилося повідомлення про те, поліція зупинила автомобіліста і почала витягувати водія, тому народ відреагував.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Державній фіскальній службі (ДФС) поділилися, скільки коштів отримав бюджет від розмитнення «євроблях».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Акція «євробляхерів» у Києві: вигуки «Ганьба!», наїзд на правоохоронця, сльозогінний газ та бійка з поліцією (ВІДЕО)

У центрі Києва продовжилася акція «євробляхерів» з вимогою прибрати акциз та відстрочити штрафи за не розмитнення авто до 2020 року. Під час акції сталися сутички з поліцією, на одного правоохоронця скоєно наїзд, силовики застосували сльозогінний газ

Новини України
14:41

Парламентські вибори: до Ради можуть потрапити чотири партії — соцопитування

Результати соцопитувань показують, що наразі лише чотири політсили долають 5-відсотковий бар'єр на виборах до парламенту. Це «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Блок Петра Порошенка» і «Батьківщина»

Новини України
13:56
Новини партнерів
Загрузка...