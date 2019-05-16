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У Запорізькій області підлітки загинули, намагаючись зробити яскраве селфі. Фото: Прямий

На Запоріжжі підлітки втопилися, намагаючись зробити яскраве селфі

16 тра 2019, 14:27
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У Запорізькій області під час спроби зробити яскраве селфі загинули двоє підлітків. Вони хотіли сфотографуватися, стоячи на краю зрошувального каналу.

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Тіла загиблих виявили 15 травня в селищі Михайлівка, повідомляє сьогодні прес-служба обласного управління Національної поліції.

Особи дітей вже встановили. Ними виявилися учні шостого класу, 2006 і 2007 років народження.

За попередньою версією правоохоронців, діти, стоячи на краю каналу, посковзнулися і впали у воду. Внаслідок падіння вони загинули.

На даний момент правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження згідно з ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (нещасний випадок).

Нагадаємо, в липні 2018 року в Ніжині Чернігівської області бетонна плита розчавила на смерть трьох підлітків. Обвал стався в двоповерховій недобудованій будівлі, біля якої гралися діти.

Джерело: Ракурс


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