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У Запорізькій області підлітки загинули, намагаючись зробити яскраве селфі. Фото: Прямий
На Запоріжжі підлітки втопилися, намагаючись зробити яскраве селфіhttps://racurs.ua/ua/n121988-u-zaporizkiy-oblasti-pidlitky-zagynuly-namagauchys-zrobyty-yaskrave-selfi.htmlРакурс
У Запорізькій області під час спроби зробити яскраве селфі загинули двоє підлітків. Вони хотіли сфотографуватися, стоячи на краю зрошувального каналу.
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Тіла загиблих виявили 15 травня в селищі Михайлівка, повідомляє сьогодні прес-служба обласного управління Національної поліції.
Особи дітей вже встановили. Ними виявилися учні шостого класу, 2006 і 2007 років народження.
За попередньою версією правоохоронців, діти, стоячи на краю каналу, посковзнулися і впали у воду. Внаслідок падіння вони загинули.
На даний момент правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження згідно з ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (нещасний випадок).
Нагадаємо, в липні 2018 року в Ніжині Чернігівської області бетонна плита розчавила на смерть трьох підлітків. Обвал стався в двоповерховій недобудованій будівлі, біля якої гралися діти.
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