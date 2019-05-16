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Ракурс
В Запорожской области подростки погибли, пытаясь сделать яркое селфи. Фото: Прямой

В Запорожской области подростки погибли, пытаясь сделать яркое селфи

16 мая 2019, 14:27
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В Запорожской области при попытке сделать яркое селфи погибли два подростка. Они хотели сфотографироваться, стоя на краю оросительного канала.

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Тела погибших обнаружили 15 мая в поселке Михайловка, сообщает сегодня пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Личность детей установили. Ими оказались местные шестиклассники, 2006 и 2007 годов рождения.

По предварительной версии правоохранителей, дети, стоя на краю канала, поскользнулись и упали в воду. В результате падения они погибли.

На данный момент правоохранительные органы открыли уголовное производство согласно ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (несчастный случай).

Напомним, в июле 2018 года в Нежине Черниговской области бетонная плита раздавила насмерть троих подростков. Обвал произошел в двухэтажном недостроенном здании, возле которого играли ребята.

Источник: Ракурс


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