Парламентские выборы в Украине состоятся 27 октября, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n121987-parlamentskie-vybory-v-radu-mogut-popast-chetyre-partii-socopros.html

Ракурс

На парламентских выборах, которые состоятся 27 октября, проходной барьер преодолеют четыре политсилы. Это «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Блок Петра Порошенко» и «Батькивщина».

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Такие результаты соцопроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и Социологической группой «Рейтинг», сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Так, партию «Слуга народа» готовы поддержать 29,5% избирателей (среди тех, кто определился и планирует проголосовать на выборах, этот показатель составляет 39,9%), за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 8,1% (10,9% среди тех, то определился), за «Блок Петра Порошенко «Солидарность» — 7,8% (10,6%), за Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 6,7% (9,1%).

Остальные политсил пока не набирают необходимые для попадания в парламент 5%.

За партию Игоря Смешко «Честь и сила» готовы проголосовать 3,8% процента опрошенных (5,1% среди тех, кто определился), за «Гражданскую позицию» Анатолия Гриценко — 3,7% (5,0%), за «Оппозиционный блок — Партию мира и развития» — 2,6% (3,5%), за Радикальную партию Олега Ляшко — 2,4% (3,3%), за Всеукраинское объединение «Свобода» — 1,8% (2,4%), за объединение «Самопомощь» — 1,5% (2,0%).

Партию Святослава Вакарчука поддерживают 0,7% участников опроса (0,9% среди тех, кто определился). Остальные представленные в опросе партии в настоящее время получают менее 0,5% голосов избирателей.

Если бы парламентские выборы состоялись в это воскресенье, в них точно приняли бы участие 49,3% опрошенных, еще 29,9% скорее приняли бы участие, 8,8% точно не принимали бы участия, 5,5% скорее не принимали бы. Еще 6,4% опрошенных затруднились ответить.

Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая, в нем приняли участие 3 тыс. респондентов.

Напомним, Вакарчук сегодня представил свою политсилу «Голос» и представил пятерых членов своей команды.