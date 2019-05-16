Парламентські вибори в Україні відбудуться 27 жовтня, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n121987-parlamentski-vybory-do-rady-prohodyat-chotyry-partiyi.html

Ракурс

На цьогорічних парламентських виборах, котрі відбудуться 27 жовтня, прохідний бар'єр здолають чотири політсили. Це «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Блок Петра Порошенка» і «Батьківщина».

Loading...

Такі результати соцопитування, проведеного центром «Соціальний моніторинг», Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та Соціологічною групою «Рейтинг», повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Так, партію «Слуга народу» готові підтримати 29,5% виборців (серед тих, хто визначився і планує проголосувати на виборах, цей показник становить 39,9%), за «Опозиційну платформу — За життя» — 8,1% (10,9% серед тих, то визначився), за «Блок Петра Порошенка «Солідарність» — 7,8% (10,6%), за Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» — 6,7% (9,1%).

Решта політсил наразі не набирають необхідні для потрапляння до парламенту 5%.

За партію Ігоря Смешка «Честь і сила» готові проголосувати 3,8% відсотка опитаних (5,1% серед тих, хто визначився), за «Громадянську позицію» Анатолія Гриценка — 3,7% (5,0%), за «Опозиційний блок — Партію миру та розвитку» — 2,6% (3,5%), за Радикальну партію Олега Ляшка — 2,4% (3,3%), за Всеукраїнське об'єднання «Свобода» — 1,8% (2,4%), за об'єднання «Самопоміч» — 1,5% (2,0%).

Партію Святослава Вакарчука підтримують 0,7% учасників опитування (0,9% серед тих, хто визначився). Решта представлених в опитуванні партій наразі отримують менше ніж 0,5% голосів виборців.

Якби парламентські вибори відбулися цієї неділі, в них точно взяли б участь 49,3% опитаних, ще 29,9% скоріше взяли б участь, 8,8% точно не брали б участі, 5,5% скоріше не брали б. Ще 6,4% опитаних не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 30 квітня по 10 травня, в ньому взяли участь 3 тис. респондентів.

Нагадаємо, Вакарчук сьогодні презентував свою політсилу «Голос» та представив п’ятьох членів своєї команди.