Евробляхи в Украине: столкновения под Радой произошли в Киеве, совершен наезд на полицейского

https://racurs.ua/n121989-akciya-evroblyaherov-v-kieve-vozglasy-ganba-naezd-na-pravoohranitelya-slezotochivyy-gaz.html

Ракурс

Акция «евробляхеров» возле здания Верховной Рады 16 мая в Киеве сопровождалась столкновениями активистов с силовиками. По информации столичной полиции, был совершен наезд на правоохранителя.

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Как сообщают местные СМИ, «евробляхеры» перекрыли движение по улице Грушевского — от улицы Шелковичной до конца Мариинского парка. На это отреагировали полицейские.

Во время столкновения с активистами пострадал работник полиции. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. Активного участника инцидента доставили в управление полиции, — говорится в сообщении Нацполиции.

Правоохранители добавили, что во время задержания правонарушитель угрожал порезать себе вены ножом, поэтому силовикам пришлось применить слезоточивый газ.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшему полицейскому.

В то же время на Facebook-странице сообщества «Авто Евро Сила» появилось сообщение о том, что полиция остановила автомобилиста и начала вытаскивать водителя, поэтому народ отреагировал.

Напомним, 15 мая под стенами ВР демонстранты требовали отложить штрафные санкции, чтобы у украинцев было время для сбора средств. Среди главных требований: отмена акциза на авто, остановка повторных штрафов и отсрочка штрафов 170 тыс. грн. Демонстранты требуют доступную растаможку для всех украинцев (растаможка за 40% против 200%).

Как ранее сообщал «Ракурс», в Государственной фискальной службе (ГФС) поделились, сколько средств получил бюджет от растаможивания «евроблях».