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Ракурс
Убийство Гандзюк: у Администрации президента собрались демонстранты. Фото: Facebook

Убийство Гандзюк: у Администрации президента собрались демонстранты (ТРАНСЛЯЦИЯ)

18 мая 2019, 12:38
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В Киеве под Администрацией президента собрались участники акции «Кто заказал Катю Гандзюк?». Демонстрацию анонсировали в 40 городах Украины и восьми столицах мира, они должны были начаться одновременно.

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Демонстранты отмечают, что эта акция самая масштабная за последние пять лет и уже сравнивают движение с «Евромайданом».

Акция началась в 12.00.

Как известно, на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 около ее дома. В тот день девушку облили кислотой. Врачи боролись за ее жизнь, но она умерла через месяц после госпитализации.

Организатором убийства следователи считают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Как ранее сообщал «Ракурс», по делу Гандзюк Генеральная прокуратура уже утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти человек.

Источник: Ракурс


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