Убивство Гандзюк: біля Адміністрації президента зібрались демонстранти. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n122056-ubyvstvo-gandzuk-bilya-administraciyi-prezydenta-zibralys-demonstranty-translyaciya.html

Ракурс

У Києві під Адміністрацією президента зібрались учасники акції «Хто замовив Катю Гандзюк?». Демонстрацію анонсували у 40 містах України та восьми столицях світу, які мали початися одночасно.

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Демонстранти зазначають, що ця акція наймасштабніша за останні п’ять років і вже порівнюють рух з «ЄвроМайданом».

Акція почалась о 12.00.

Як відомо, на херсонську активістку Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року неподалік її будинку. Того дня дівчину облили кислотою. Лікарі боролися за її життя, але вона померла через місяць після госпіталізації.

Організатором вбивства слідчі вважають голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у справі Гандзюк Генеральна прокуратура вже затвердила та направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо п’ятьох осіб.