Зеленський: Кримські татари знову стали жертвами репресій. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/ua/n122055-zelenskyy-krymski-tatary-znovu-staly-jertvamy-represiy.html

Ракурс

Новообраний президент України звернувся до українців з нагоди річниці початку депортації кримських татар. Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв репресій кримськотатарського народу.

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Зеленський заявив, що неможливо знищити дух цілого народу, навіть, коли знищують людей. Новообраний президент нагадав, що хоча татари повернулися на батьківщину, тепер вони знову стали жертвами репресій в окупованому Криму. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Зеленського, він вірить, що Україна звільнить незаконно анексований півострів, навіть якщо треба буде пройти довгий шлях.

Риторика чинного голови держави Петра Порошенка була дещо іншою. Президент наголосив, що російські злочинці понесуть покарання за окупацію Криму, а самі українці ніколи не забудуть злочини радянського режиму.

За словами Порошенка, спогади про геноцид назавжди залишаться в історичній пам’яті усього українського народу і кримських татар.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні Україна відзначає День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Із дня жорстокої депортації пройшло рівно 75 років.