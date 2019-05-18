Зеленский: Крымские татары снова стали жертвами репрессий

https://racurs.ua/n122055-zelenskiy-krymskie-tatary-snova-stali-jertvami-repressiy.html

Ракурс

Новоизбранный президент Украины обратился к украинцам по случаю годовщины начала депортации крымских татар. Сегодня в Украине чествуют память жертв репрессий крымскотатарского народа.

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Зеленский заявил, что невозможно уничтожить дух целого народа, даже когда уничтожают людей. Новоизбранный президент напомнил, что, хотя татары вернулись на родину, теперь они снова стали жертвами репрессий в оккупированном Крыму. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Зеленского, он верит, что Украина освободит незаконно аннексированый полуостров, даже если предстоит пройти долгий путь.

Риторика действующего главы государства Петра Порошенко была несколько иной. Президент подчеркнул, что российские преступники понесут наказание за оккупацию Крыма, а сами украинцы никогда не забудут преступлений советского режима.

По словам Порошенко, воспоминания о геноциде навсегда останутся в исторической памяти всего украинского народа и крымских татар.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня Украина отмечает День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Со дня жестокой депортации прошло ровно 75 лет.