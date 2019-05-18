Годовщину депортации крымских татар вспоминают в Украине. Фото: primechaniya

https://racurs.ua/n122053-godovschinu-deportacii-krymskih-tatar-vspominaut-v-ukraine.html

Ракурс

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа сегодня отмечают в Украине. 18 мая 1944 года 238,5 тыс. крымских татар принудительно депортировали в Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и северные области России.

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Одна из быстрейших депортаций в истории прошла за двое суток. По разным оценкам в результате насильственных действий погибли от 34 тыс. до 195,4 тыс. человек.

До депортации крымские татары свободно жили в Крыму, где развивали свою культуру: издавали журналы, открывали музей, театры и библиотеки, а крымскотатарский язык считался официальным наравне с русским.

Однако, в 1944 году Сталин подписал постановление о выселении всех крымских татар с территории автономии под предлогом дезертирства из Красной Армии. Записку с обоснованием было приказано подготовить главе НКВД Берии. Историки полагают, что истинной причиной является близость Крыма к Турции, от которой тогда ожидали возможный удар.

Татарский народ обвинили в коллаборационизме и уничтожении советских людей. Установлено, что во время депортации люди массового погибали от жажды и болезней, а некоторые сходили с ума.

После прибытия на место крымские татары оказались в спецпоселениях, за уход из которых могли осудить на 20 лет каторги. Там угнетенные граждане использовались как рабочая сила.

Теперь учиться татары могли только на русском, а их культура была под запретом до 1975 года. Их книги и памятники уничтожались, а в мечетях открывали кинотеатры и магазины.

В 1950—1960 годах права крымских татар были несколько разширены, но вернуться домой они смогли только после 1898 года.

Как ранее сообщал «Ракурс», российские силовики провели волну обысков в домах крымскотатарских активистов.