Річницю депортації кримських татар згадують в Україніhttps://racurs.ua/ua/n122053-richnycu-deportaciyi-krymskyh-tatar-zgaduut-v-ukrayini.htmlРакурс
День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу сьогодні відзначають в Україні. 18 травня 1944 року 238,5 тис. кримських татар примусово депортували в Таджикистан, Казахстан, Узбекистан і північні області Росії.
Одна з найшвидших депортацій в історії пройшла за дві доби. За різними оцінками внаслідок насильницьких дій загинули від 34 тис. до 195,4 тис. осіб.
До депортації кримські татари вільно жили в Криму, де розвивали свою культуру: видавали журнали, відкривали музей, театри і бібліотеки, а кримськотатарська мова вважалася офіційною нарівні з російською.
Однак, в 1944 році Сталін підписав постанову про виселення всіх кримських татар з території автономії під приводом дезертирства з Червоної Армії. Записку з обґрунтуванням було наказано підготувати голові НКВС Берії. Історики вважають, що справжньою причиною є близькість Криму до Туреччини, від якої тоді очікували можливий удар.
Татарський народ звинуватили в колабораціонізмі і знищенні радянських людей. Встановлено, що під час депортації люди масового гинули від спраги і хвороб, а деякі божеволіли від жаху.
Після прибуття на місце кримські татари опинилися в спецпоселеннях, за вихід з яких могли засудити до 20 років каторги. Там пригноблені громадяни використовувалися як робоча сила.
Тепер вчитися татари могли тільки російською, а їхня культура була під забороною до 1975 року. Їхні книги і пам’ятники знищувалися, а в мечетях відкривали кінотеатри і магазини.
У 1950−1960 роках права кримських татар були дещо розширені, але повернутися додому вони змогли тільки після 1898 року.
Як раніше повідомляв «Ракурс», російські силовики провели хвилю обшуків в будинках кримськотатарських активістів.