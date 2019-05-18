Річницю депортації кримських татар згадують в Україні

https://racurs.ua/ua/n122053-richnycu-deportaciyi-krymskyh-tatar-zgaduut-v-ukrayini.html

Ракурс

День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу сьогодні відзначають в Україні. 18 травня 1944 року 238,5 тис. кримських татар примусово депортували в Таджикистан, Казахстан, Узбекистан і північні області Росії.

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Одна з найшвидших депортацій в історії пройшла за дві доби. За різними оцінками внаслідок насильницьких дій загинули від 34 тис. до 195,4 тис. осіб.

До депортації кримські татари вільно жили в Криму, де розвивали свою культуру: видавали журнали, відкривали музей, театри і бібліотеки, а кримськотатарська мова вважалася офіційною нарівні з російською.

Однак, в 1944 році Сталін підписав постанову про виселення всіх кримських татар з території автономії під приводом дезертирства з Червоної Армії. Записку з обґрунтуванням було наказано підготувати голові НКВС Берії. Історики вважають, що справжньою причиною є близькість Криму до Туреччини, від якої тоді очікували можливий удар.

Татарський народ звинуватили в колабораціонізмі і знищенні радянських людей. Встановлено, що під час депортації люди масового гинули від спраги і хвороб, а деякі божеволіли від жаху.

Після прибуття на місце кримські татари опинилися в спецпоселеннях, за вихід з яких могли засудити до 20 років каторги. Там пригноблені громадяни використовувалися як робоча сила.

Тепер вчитися татари могли тільки російською, а їхня культура була під забороною до 1975 року. Їхні книги і пам’ятники знищувалися, а в мечетях відкривали кінотеатри і магазини.

У 1950−1960 роках права кримських татар були дещо розширені, але повернутися додому вони змогли тільки після 1898 року.

Як раніше повідомляв «Ракурс», російські силовики провели хвилю обшуків в будинках кримськотатарських активістів.