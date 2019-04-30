Російські силовики знову прийшли з обшуками до кримськотатарських активістів, фото: «Комсомольская правда»

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Сьогодні вранці російські силовики провели обшуки в помешканнях кримськотатарських активістів Ролана Османова та Ділявера Бекірова.

Обшуки відбувалися в Сімферопольському районі окупованого Криму. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє спільнота «Кримська солідарність».

Окупанти заявили, що в Османова, котрий проживає в селі Урожайнівське, нібито шукали наркотики. Його свобода пересування після обшуку не була обмежена.

На момент обшуку в будинку Османова перебували його дружина, мати та двоє малолітніх дітей, найменшому з яких шість місяців. Матері активіста згодом викликали швидку допомогу.

У квітні 2018 року Османов виходив на одиночний пікет проти здійснюваної окупантами «реставрації» Ханського палацу в Бахчисараї, котра руйнує історичну будівлю.

Бекіров проживає в селі Живописне, котре входить до тієї ж сільради, що й Урожанівське. Після завершення обшуку силовики також нікого не затримали.

Також сьогодні було здійснено обшуки в сина Ділявера Бекірова Руслана, котрий проживає в Сімферополі.

О шостій годині ранку окупанти зайшли в його гараж, де нібито знайшли папери з сепаратистськими висловлюваннями. Після цього вони відчинили двері будинку й в одній з кімнат нібито знайшли пляшку з невідомим порошком. Руслана Бекірова, котрий громадською чи політичною діяльністю не займався, затримали й повезли здавати аналізи, ймовірно, на наркотики. Згодом його доставили до відділку поліції в Сімферополі.

Нагадаємо, за підрахунками експертів, на території Росії та окупованого Криму станом на березень цього року утримують 236 політв’язнів.