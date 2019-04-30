Количество политзаключенных в РФ составляет не менее 236 человек, фото: rubryka.com

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Количество политических заключенных в России по состоянию на март этого года составляет 236 человек, включая людей, которых удерживают на территории оккупированного Крыма.

К такому выводу пришли эксперты вашингтонской юридической компании Perseus Stategies. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на соответствующий доклад компании, в создании которого также участвовали несколько правозащитных организаций.

Отмечается, что жертвами преследований со стороны властей в РФ становятся оппозиционные политики, общественные активисты, представители религиозных, национальных и сексуальных меньшинств, а также граждане Украины и проукраинские активисты. Авторы доклада отмечают, что с 2012 года в России было введено ряд репрессивных законов.

В целом по политическим мотивам в России преследуют 54 человека, еще 182 человека преследуют по религиозным мотивам. Это, в частности, члены запрещенных в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» и международной исламской политической партии «Хизб-ут-Тахрир», за причастность к которой российские власти преследует многих жителей оккупированного Крыма.

Авторы доклада призывают ввести всеобъемлющие санкции против лиц, ответственных за политические преследования в России, чтобы «Кремль не чувствовал безнаказанности».

Напомним, в прошлом году в Европарламенте представили интерактивную карту России с местами удержания политзаключенных.