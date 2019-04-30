Инцидент произошел 28 апреля, фото: Wikipedia

https://racurs.ua/n121388-napadenie-na-cerkov-v-burkina-faso-uneslo-jizni-shesti-chelovek.html

Ракурс

В результате нападения на протестантскую церковь в африканской стране Буркина-Фасо погибли шесть человек — пастор, двое его сыновей и трое других прихожан.

Инцидент произошел 28 апреля в городе Сильгаджи, расположенном на севере страны, сообщает BBC со ссылкой на представителей местных властей.

По словам свидетелей, нападавшие приехали на семи мотоциклах в конце воскресной службы, около 12.00 по местному времени.

Информация о количестве нападавших и их возможной принадлежности к какой-либо из террористических организаций в настоящее время отсутствует.

По мнению журналистов издания, нападавшие могли принадлежать к одной из исламистских организаций, действующих в регионе. Так, считается, что в пятницу на востоке страны джихадисты убили пятерых учителей, а за месяц до этого похитили католического священника, судьба которого до сих пор остается неизвестной.

С 2016 года в стране наблюдается стремительный рост числа нападений, совершенных на религиозной почве.

Напомним, в 2017 году в Буркина-Фасо в популярном турецком ресторане в городе Уагадугу вооруженные люди, приехавшие на мотоциклах, расстреляли 17 человек.