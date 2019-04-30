Інцидент стався 28 квітня, фото: Wikipedia

https://racurs.ua/ua/n121388-napad-na-cerkvu-v-burkina-faso-zabrav-jyttya-shesty-ludey.html

Ракурс

В результаті нападу на протестантську церкву в африканській країні Буркіна-Фасо загинули шестеро людей — пастор, двоє його синів та троє інших прихожан.

Інцидент стався 28 квітня в місті Сільгаджі, розташованому на півночі країни, повідомляє BBC з посиланням на представників місцевої влади.

За словами свідків, нападники приїхали на семи мотоциклах наприкінці недільної служби, близько 12.00 за місцевим часом.

Інформація про кількість нападників та їхню можливу приналежність до котроїсь із терористичних організацій наразі відсутня.

На думку журналістів видання, нападники могли належати до однієї з ісламістських організацій, що діють в регіоні. Так, вважається, що в п’ятницю на сході країни джихадисти вбили п’ятьох учителів, а за місяць до цього викрали католицького священика, доля котрого досі залишається невідомою.

З 2016 року в країні спостерігається стрімкий ріст кількості нападів, здійснених на релігійному ґрунті.

Нагадаємо, у 2017 році в Буркіна-Фасо в популярному турецькому ресторані в місті Уагадугу озброєні люди, котрі приїхали на мотоциклах, розстріляли 17 людей.