Кількість політв’язнів у РФ становить щонайменше 236 осіб, фото: rubryka.com

https://racurs.ua/ua/n121389-u-rosiyi-utrymuut-ponad-230-politv-yazniv-eksperty.html

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Кількість політичних в’язнів у Росії станом на березень цього року становить 236 осіб, включаючи людей, котрих утримують на території окупованого Криму.

Такого висновку дійшли експерти вашингтонської юридичної компанії Perseus Stategies. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на відповідну доповідь компанії, у створенні котрої також брали участь кілька правозахисних організацій.

Зазначається, що жертвами переслідувань з боку влади в РФ стають опозиційні політики, громадські активісти, представники релігійних, національних та сексуальних меншин, а також громадяни України та проукраїнські активісти. Автори доповіді наголошують, що з 2012 року в Росії було запроваджено низку репресивних законів.

Загалом з політичних мотивів у Росії переслідують 54 людини, ще 182 людини переслідують з релігійних мотивів. Це, зокрема, члени заборонених в Росії релігійної організації «Свідки Єгови» та міжнародної ісламської політичної партії «Хізб-ут-Тахрір», за причетність до котрої російська влада переслідує багатьох жителів окупованого Криму.

Автори доповіді закликають запровадити всеосяжні санкції проти осіб, відповідальних за політичні переслідування в Росії, щоб «Кремль не відчував безкарності».

Нагадаємо, торік в Європарламенті представили інтерактивну мапу Росії з місцями утримання політв’язнів.