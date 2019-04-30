Российские силовики снова пришли с обысками к крымскотатарским активистам, фото: «Комсомольская правда»

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Сегодня утром российские силовики провели обыски в домах крымскотатарских активистов Ролана Османова и Дилявера Бекирова.

Обыски проходили в Симферопольском районе оккупированного Крыма. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает сообщество «Крымская солидарность».

Оккупанты заявили, что у Османова, проживающего в селе Урожайновское, якобы искали наркотики. Его свобода передвижения после обыска не была ограничена.

На момент обыска в доме Османова находились его жена, мать и двое малолетних детей, младшему из которых шесть месяцев. Матери активиста впоследствии вызвали скорую помощь.

В апреле 2018 года Османов выходил на одиночный пикет против осуществляемой оккупантами «реставрации» Ханского дворца в Бахчисарае, которая разрушает историческое здание.

Бекиров живет в селе Живописное, которое входит в тот же сельсовет, что и Урожановськое. После завершения обыска силовики также никого не задержали.

Также сегодня были совершены обыски у сына Дилявера Бекирова Руслана, который проживает в Симферополе.

В шесть часов утра оккупанты вошли в его гараж, где якобы нашли бумаги с сепаратистскими высказываниями. После этого они открыли дверь дома и в одной из комнат якобы нашли бутылку с неизвестным порошком. Руслана Бекирова, который общественной или политической деятельностью не занимался, задержали и повезли сдавать анализы, вероятно, на наркотики. Впоследствии его доставили в отделение полиции в Симферополе.

Напомним, по подсчетам экспертов, на территории России и оккупированного Крыма по состоянию на март этого года удерживают 236 политзаключенных.