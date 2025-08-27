Україна відреагувала на плани РФ вийти з Конвенції про запобігання катуванням. Фото:

Ракурс

Російський уряд запропонував президенту РФ Володимиру Путіну денонсувати Європейську конвенцію про запобігання катуванням.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на це рішення Москви. Дипломати назвали це фактичним зізнанням у злочині — системній практиці катувань і прагненні уникнути відповідальності за грубі порушення прав людини. Відповідну заяву МЗС 27 серпня опублікували у Facebook.

Сучасна Росія — це територія беззаконня та приниження людської гідності. Рішення про вихід з Конвенції про заборону катувань лише закріплює цю реальність та остаточно ставить Росію в ряд країн, для яких ціна людського життя та гідності дорівнюють нулю, — йдеться в заяві.

У дипломатичному відомстві пояснили, що ця Конвенція містить механізм відвідувань місць утримання для перевірки умов та поводження з людьми.

Як відомо, Європейська конвенція про запобігання катуванням забороняє тортури і зобов’язує запобігати їм. Для цього був створений Європейський комітет із запобігання тортурам (ЄКЗТ) — незалежний міжнародний орган, що має право проводити інспекції у в’язницях, колоніях, СІЗО, психіатричних закладах та інших місцях позбавлення волі.

Російська Федерація ратифікувала Конвенцію 28 лютого 1998 року.

Нагадаємо, 26 серпня уряд країни-агресора запропонував російському диктатору Володимиру Путіну вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням, до якої РФ приєдналася в статусі члена Ради Європи.