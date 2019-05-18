«Игра престолов»: актер прокомментировал петицию о ремейке сезона. Фото: Esquire

https://racurs.ua/n122054-igra-prestolov-akter-prokommentiroval-peticiu-o-remeyke-sezona.html

Ракурс

Актер сериала «Игра престолов» Джейкоб Андерсон, известный фанатам ролью Серого Червя, прокомментировал петицию о ремейке последнего восьмого сезона. Ее уже подписали более 938 тыс. человек.

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Андерсон заявил, что заключительный сезон «Игры престолов» его полностью устраивает, а требование фанатов он назвал «отстойным». Об этом сообщает издание TMZ.

Андерсон порадовался факту, что детей все чаще называют именами из «Игры престолов». Однако актер отметил, что после пятой серии многие родители могут пожалеть о своем выборе из-за действий Дейенерис. Андерсон также попросил фанатов не называть детей в честь Серого Червя.

Как известно, у сериала «Игра престолов» много поклонников, которые оперативно просматривают все новые серии и тизеры. Так, для просмотра последней серии 27,2 млн американцев пропустят работу, останутся работать удаленно, опоздают или будут менее продуктивными в понедельник.

Согласно соцопросу The Harris Poll, 10,7 млн решили пропустить работу, чтобы отпраздновать или прийти в себя после неизвестного финала «Игры престолов».

В исследовании сообщается, что восьмой сезон сериала уже подорвал производительность более 20 млн американцев.

Как ранее сообщал «Ракурс», фанаты создали петицию, в которой требуют переснять последний сезон с другими сценаристами.