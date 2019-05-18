«Гра престолів»: актор прокоментував петицію про рімейк сезону. Фото: Esquire

https://racurs.ua/ua/n122054-gra-prestoliv-aktor-prokomentuvav-petyciu-pro-rimeyk-sezonu.html

Ракурс

Актор серіалу «Гра престолів» Джейкоб Андерсон, відомий фанатам роллю Сірого Хробака, прокоментував петицію про рімейк останнього восьмого сезону. Її вже підписали понад 938 тис. осіб.

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Андерсон заявив, що заключний сезон «Ігри престолів» його повністю влаштовує, а вимогу фанатів він назвав «відстійною». Про це повідомляє видання TMZ.

Андерсон радіє, що дітей все частіше називають іменами з «Гри престолів». Однак актор зазначив, що після п’ятої серії багато батьків можуть пошкодувати про свій вибір через дії Дейенеріс. Андерсон також попросив фанатів не називати дітей на честь Сірого Хробака.

Як відомо, у серіалу «Гра престолів» багато шанувальників, які оперативно переглядають всі нові серії та тизери. Так, для перегляду останньої серії 27,2 млн американців пропустять роботу, залишаться працювати віддалено, запізняться або будуть менш продуктивними в понеділок.

Відповідно до соцопитування The Harris Poll, 10,7 млн ​​вирішили пропустити роботу, щоб відсвяткувати або отямитися після невідомого фіналу «Гри престолів».

У дослідженні повідомляється, що восьмий сезон серіалу вже підірвав продуктивність понад 20 млн американців.

Як раніше повідомляв «Ракурс», фанати створили петицію, в якій вимагають перезняти останній сезон з іншими сценаристами.