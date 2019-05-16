«Гра престолів»: півмільйона фанатів підписали петицію про перезйомку сезону. Фото: Itc

https://racurs.ua/ua/n122011-gra-prestoliv-pivmilyona-fanativ-pidpysaly-petyciu-pro-perezyomku-sezonu.html

Ракурс

Фанати «Ігри престолів» вимагають перезняти останній восьмий сезон серіалу. Вони створили петицію з вимогою, яку вже підписали понад півмільйона осіб.

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Головна вимога фанатів: змінити сценаристів на компетентніших. Шанувальники «Гри престолів» жорстко розкритикували всі епізоди.

За їх словами, в серіях багато розчаровуючих і нелогічних ходів. Автор петиції обурено заявляє, що шоураннери Девід Беніофф і Деніел Бретт Уайсс не здатні створити хороший сценарій без літературної бази від письменника Джорджа Мартіна (автор світу «Льоду та полум’я»).

Найдорожчий і культовий серіал сучасності завершиться вже цієї неділі.

Як відомо, останній сезон «Гри престолів» побив колишній рекорд переглядів, а всю стрічку номінували на премію MTV Movie & TV Awards 2019.

Як раніше повідомляв «Ракурс», зірка «Гри престолів», яка зіграла Сансу Старк, Софі Тернер вийшла заміж в наряді від українського дизайнера за музиканта Джона Джонас.